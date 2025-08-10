domenica, 10 Agosto 2025
HomeCalcio SicilianoLO MONACO - Incidente stradale, l'abbraccio dell'Enna Calcio: "Forza Direttore, riprenditi presto!"
Calcio SicilianoEx RossoazzurriSerie D

LO MONACO – Incidente stradale, l’abbraccio dell’Enna Calcio: “Forza Direttore, riprenditi presto!”

Redazione
By Redazione
0
388

“L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!”. E’ quanto riporta la pagina Facebook dell’Enna Calcio, società con cui lo stesso ex dirigente del Catania collabora per l’allestimento della rosa in vista del prossimo campionato di Serie D. Secondo quanto riporta vivienna.it, Lo Monaco era a bordo della sua macchina quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero serie, avendo rimediato delle lesioni in varie parti del corpo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Vallocchia titolare in Coppa Italia, ma quel commento social di Aloi…
Articolo successivo
LA SICILIA: “Al ‘Massimino’ verranno anche ufficializzati i numeri di maglia”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web