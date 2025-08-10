LO MONACO – Incidente stradale, l’abbraccio dell’Enna Calcio: “Forza Direttore, riprenditi presto!”

“L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!”. E’ quanto riporta la pagina Facebook dell’Enna Calcio, società con cui lo stesso ex dirigente del Catania collabora per l’allestimento della rosa in vista del prossimo campionato di Serie D. Secondo quanto riporta vivienna.it, Lo Monaco era a bordo della sua macchina quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero serie, avendo rimediato delle lesioni in varie parti del corpo.

