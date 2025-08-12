LO MONACO: “Tutto rotto ma vivo. Ringrazio chi mi ha mandato parole d’incoraggiamento”

L’Enna Calcio, club con il quale collabora, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco: “Cari amici e tifosi, abbiamo sentito telefonicamente il Direttore Pietro Lo Monaco – scrive il club sui social – e ci ha riferito delle sue condizioni di salute migliorate. D’accordo con lui, per il forte rapporto d’amicizia che lo lega al nostro club, intendiamo fare chiarezza su alcune ricostruzioni inesatte quanto al suo stato di salute: fin dai primi momenti post incidente le condizioni sono rimaste buone e mai critiche. L’attività della nostra area tecnica prosegue con il supporto della PLM Management facendo riferimento a Domenico Panico, da sempre uomo di fiducia del direttore che resta il nostro primo consigliere sullo sviluppo del club”. Lo stesso Lo Monaco oggi sui suoi canali social ha scritto: “Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***