LONGO (all. Crotone): “Daremo filo da torcere a tutti. Col Catania inizio di stagione scoppiettante”

L’allenatore del Crotone Emilio Longo parla delle ambizioni della propria squadra e dell’esordio stagionale contro il Catania nella Coppa Italia di categoria. Ecco le parole del tecnico rossoblu:

“Mai come quest’anno vista la caratura di tutte le compagini, dovremo renderci competitivi nella singola partita, provando a vincere una gara alla volta, rivelandoci sempre più protagonisti e capaci di essere artefici del nostro destino lungo il percorso. Ognuno di noi deve rappresentare un valore aggiunto per il Crotone. Sono sicuro che questa squadra con la sua disponibilità e voglia di fare darà filo da torcere a tutte le compagini di questo girone”.

“Cercheremo di essere anche un pò più imprevedibili del solito, con principi solidi e motivazione altissima perchè ci aspetta un campionato duro e affascinante. Già il 17 agosto avremo un test probante in Coppa Italia Serie C contro il Catania. Lo sarà sia per noi che per loro, in un periodo in cui bisogna fare verifiche importanti. Ben venga alzare subito l’asticella dei confronti e delle difficoltà, perchè da lì a fine agosto disputeremo altre partite ufficiali. L’inizio scoppiettante col Catania ci testerà nella capacità di essere protagonisti”.

