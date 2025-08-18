LONGO (all. Crotone): “Qualificazione meritata, il Catania sarà una delle squadre da battere in campionato”

Soddisfatto il tecnico del Crotone Emilio Longo in sala stampa dopo il successo di misura ottenuto contro il Catania allo stadio “Ezio Scida” in Coppa Italia Serie C. Queste le parole di Longo evidenziate:

“La squadra ha fatto quello che in questo momento era nelle sue possibilità massimali. E’ stata una partita molto dura, equilibrata. Dopo il gol, il pallino del gioco l’ha avuto sostanzialmente il Catania, bravi noi a fare una diligente fase di non possesso. Avevamo strutturato la possibilità di giocare a cinque dietro. Abbiamo perso la possibilità di spingere sulla fascia destra dove sapevamo che loro si evolvevano in un 4-4-2 in fase di non possesso e la spinta di un calciatore tipo Andreoni, venuto meno durante il riscaldamento, avrebbe potuto portare una superiorità numerica sul loro quarto, ciò è avvenuto poco perchè Donnarumma è stato molto bravo, puntavamo ad aggredire la sua zona di campo ma lui ha lavorato bene. Mi è piaciuto, comunque, il temperamento della squadra”.

“Oggi mi prendo tanto l’atteggiamento, lo spirito di sacrificio, le corse lunghe di tutti i calciatori. Cicerelli non ha mai avuto la possibilità d’involarsi da solo, abbiamo concesso poco al Catania. Ottima anche la difesa degli angoli, siamo stati granitici non lasciando spazi importanti al Catania. Dobbiamo essere equilibrati, operai, senza tralasciare il gioco e mantenendo la stessa tempra. Sulla fluidità di gioco dobbiamo lavorare, ma sappiamo che da questo punto di vista non possiamo essere al massimo. Ci siamo confrontati con una squadra importantissima, accediamo con merito al secondo turno portando a casa quel godimento che è la base di partenza per costruire qualcosa d’importante per il futuro. Quando abbiamo questo atteggiamento sarà dura per tutti giocare allo Scida”.

“Abbiamo avuto la capacità di lavorare nello spazio quasi uomo su uomo, ed era qualcosa di coraggioso all’interno di una partita che vedeva i rossazzurri protagonisti nel duello individuale sia fisico con Forte, che per qualità tecniche con Cicereli e Jimenez. Il coefficiente di difficoltà per giocare in questo modo era elevato ma avevamo bisogno di questo tipo di atteggiamento, allontanandoli dalla nostra porta e per gran parte di gara abbiamo cercato di farlo, anche quando a fine partita ci siamo posizionati con un vero 5-3-2. Ed in quel momento specifico siamo stati noi ad avere avuto le occasioni migliori per raddoppiare che loro per pareggiare, in una gara di grandissimo equilibrio dove non abbiamo fatto la migliore prestazione possibile in termini di gioco ma queste vittorie ci danno grandissima felicità, sapendo che la strada tracciata è quella giusta. Il Catania sarà una delle squadre da battere, noi vogliamo essere competitivi provando a vincere ogni partita. Questo è il nostro obiettivo”.

