lunedì, 25 Agosto 2025
LUNETTA a Telecolor: “Nella ripresa abbiamo continuato a spingere. Si parte da una base migliore quest’anno”

foto Catania FC

Anche Gabriel Lunetta è entrato nel tabellino dei marcatori nella gara d’esordio in campionato contro il Foggia. Queste le sue parole ai microfoni di Telecolor: “Nella ripresa abbiamo continuato a spingere, chi è entrato in campo nel corso del secondo tempo aveva voglia di far tenere alto il ritmo alla squadra mantenendo lo spirito giusto. Quest’anno si parte da una base migliore, confermando la spina dorsale importante della passata stagione. Il gruppo si è amalgamato meglio rispetto allo scorso anno in cui avevamo riscontrato dei problemi. Solo il tempo dirà se questa squadra è superiore al Catania 2024/25. Ruolo da attaccante centrale? In carriera ho giocato più o meno ovunque, questa rappresenta anche una mia qualità, non ho problemi ad adattarmi a più ruoli. Mi vedo dappertutto, gioco dove indica il mister. Speriamo vada tutto bene”.

