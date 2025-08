MARTIC: l’approdo a Catania nasce da un’intuizione di Pastore

Forte fisicamente, solido in difesa e dai piedi buoni, capace di fornire valide garanzie anche a centrocampo. Si tratta di Manuel Martic. L’impressione è che, nelle idee tattiche di Toscano, il calciatore austriaco venga visto principalmente come difensore. Martic è un’intuizione del direttore sportivo Ivano Pastore, che ha avuto modo di propore il profilo allo stesso allenatore del Catania, sempre molto attratto da giocatori che assicurino duttilità, sicuramente un valore aggiunto nel calcio moderno.

Martic rappresenta un pallino del diesse rossazzurro. Pastore, infatti, ebbe modo di visionarlo per la prima volta quando il classe 1995 mise piede in Italia nel 2023/24. Cominciò a valorizzare al meglio le sue caratteristiche l’allenatore Massimo Donati, ex centrocampista del Palermo, che diede fiducia al ragazzo impiegandolo a Legnago sia in difesa (braccetto destro o centrale in una linea a tre) che in mediana. La crescita importante nelle prestazioni spinse Pastore ad osservare con sempre maggiore attenzione i progressi di Martic. Poi, quando era già operativo a Catania come collaboratore dell’area tecnica, Pastore ha ricavato ulteriori impressioni positive a Lecco. Una volta appreso dello svincolo del calciatore, il dirigente ha lavorato sotto traccia per portarlo in Sicilia a costo zero. Importante opportunità professionale, adesso, per Martic che potrà misurare le proprie ambizioni in un palcoscenico molto importante ed esigente.

