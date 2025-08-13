MARTIC: “Sono pronto per Catania”

Alcune brevi dichiarazioni rilasciate, in lingua inglese, da uno dei neo acquisti del Catania, il calciatore austriaco classe 1995 Manuel Martic che la società rossazzurra ha prelevato dalla lista degli svincolati dopo avere concluso l’esperienza professionale al Lecco. Queste le parole di Martic ai canali ufficiali del club: “Sono un difensore ma posso ricoprire anche il ruolo di centrocampista difensivo. Sono veramente felice di essere qui, a Catania. Questa rappresenta la mia prima volta nel Sud Italia, in modo particolare in Sicilia. Sono pronto a giocare e dare il massimo per questo club, per i tifosi, per tutti. Sono pronto per Catania. Forza Catania!”.

VIDEO: prime parole di Martic da giocatore del Catania

