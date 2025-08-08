MERCATO: Aloi-Catania, il centrocampista già in sede

Non figura tra i convocati per il match di Coppa Italia che la Ternana disputerà contro la Virtus Entella. E c’è di più. Il centrocampista Salvatore Aloi ha già raggiunto la sponda rossazzurra della Sicilia. E’ in sede, pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia del Catania. Destinazione fortemente voluta dal giocatore classe 1996, felice di sposare il progetto etneo e pronto a dare il suo prezioso contributo alla causa. Archiviata dopo una sola stagione l’avventura in terra umbra totalizzando 34 presenze condite da 4 gol e 3 assist, sfiorando la promozione in Serie B, sfumata nella lotteria dei rigori in finale playoff a Pescara.

