venerdì, 8 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Aloi-Catania, il centrocampista già in sede
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Aloi-Catania, il centrocampista già in sede

Redazione
By Redazione
0
2

Non figura tra i convocati per il match di Coppa Italia che la Ternana disputerà contro la Virtus Entella. E c’è di più. Il centrocampista Salvatore Aloi ha già raggiunto la sponda rossazzurra della Sicilia. E’ in sede, pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia del Catania. Destinazione fortemente voluta dal giocatore classe 1996, felice di sposare il progetto etneo e pronto a dare il suo prezioso contributo alla causa. Archiviata dopo una sola stagione l’avventura in terra umbra totalizzando 34 presenze condite da 4 gol e 3 assist, sfiorando la promozione in Serie B, sfumata nella lotteria dei rigori in finale playoff a Pescara.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
UFFICIALE: Bocic in prestito all’AZ Picerno
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

UFFICIALE: Bocic in prestito all’AZ Picerno

Redazione - 0
"Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla società AZ Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Bočić"....

STAMPA TERNANA: “Aloi, valigie pronte per Catania. Partenza eccellente”

GIOVANILI CATANIA: ecco Girlando, innesto importante per l’Under 17 nazionale

MERCATO: De Rose, conferme dalla stampa calabrese su un possibile trasferimento al Cosenza

QUI CATANIA: Sinatra confermato come direttore marketing & sales

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web