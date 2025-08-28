giovedì, 28 Agosto 2025
MERCATO: anche l’Audace Cerignola sulle tracce di Allegretto

Redazione
foto Catania FC

In uscita, le ultime novità in casa Catania riguardano Andrea Allegretto, seguito dal Crotone ma non solo. Nelle ultime ore si è fatto avanti l’Audace Cerignola, in cerca di un valido rinforzo per il reparto arretrato: l’ex difensore dell’AZ Picerno comunque sembra destinato a lasciare il club rossazzurro. Per sostituirlo, uno dei nomi emersi è quello dell’esperto Mirko Miceli, che vanta trascorsi proprio nel settore giovanile del Catania e milita nel Monopoli. Secondo quanto riporta siciliaweb.it non si tratta, comunque, dell’unico profilo seguito dal direttore sportivo Ivano Pastore per la sostituzione di Allegretto.

