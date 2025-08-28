MERCATO: anche l’Audace Cerignola sulle tracce di Allegretto

In uscita, le ultime novità in casa Catania riguardano Andrea Allegretto, seguito dal Crotone ma non solo. Nelle ultime ore si è fatto avanti l’Audace Cerignola, in cerca di un valido rinforzo per il reparto arretrato: l’ex difensore dell’AZ Picerno comunque sembra destinato a lasciare il club rossazzurro. Per sostituirlo, uno dei nomi emersi è quello dell’esperto Mirko Miceli, che vanta trascorsi proprio nel settore giovanile del Catania e milita nel Monopoli. Secondo quanto riporta siciliaweb.it non si tratta, comunque, dell’unico profilo seguito dal direttore sportivo Ivano Pastore per la sostituzione di Allegretto.

