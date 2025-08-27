mercoledì, 27 Agosto 2025
MERCATO: Buglio, il Catania propone un biennale

Prosegue la trattativa tra Catania e Juve Stabia per un possibile scambio tra Alessandro Quaini e Davide Buglio: al centrocampista stabiese è stato proposto un biennale. Il giocatore sta valutando l’opportunità di scendere di categoria, secondo quanto riporta siciliaweb.it. Classe 1998, Buglio è attualmente legato alle Vespe da un contratto con scadenza a giugno dell’anno prossimo che aveva prolungato a luglio 2024 dopo avere contribuito alla promozione in Serie B dei gialloblu, categoria in cui ha militato con risultati lusinghieri nella passata stagione. Anche Quaini, che osserva tre turni di stop per squalifica, ha un contratto valido fino a giugno 2026.

