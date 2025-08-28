MERCATO: Buglio, il centrocampista orientato verso il sì al Catania

Potrebbe esserci un’importante svolta nella trattativa per Davide Buglio. Il centrocampista della Juve Stabia piace molto al Catania, mentre le Vespe hanno individuato in Alessandro Quaini un profilo valido da mettere a disposizione del tecnico Ignazio Abate. La trattativa prosegue e ci sono le basi economiche e contrattuali affinchè il giocatore classe 1998 decida di scendere di categoria. L’operazione va avanti, le parti continuano a lavorare affinchè si trovi la quadra ma filtra cauto ottimismo circa il buon esito dell’operazione di scambio tra i due club.

