MERCATO: Castelli nome nuovo per l’attacco

Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C c’è un nome nuovo per il reparto avanzato del Catania in chiave mercato. Si tratta di Davide Castelli, punta centrale classe 1999 attualmente in forza alla Virtus Entella. La società ligure apre alla cessione del giocatore, autore di 6 reti nella passata stagione, contribuendo alla promozione in B dell’Entella. Sulle sue tracce anche Cittadella, Crotone e Salernitana. Castelli ha militato, inoltre, tra le fila di Albinoleffe, Pro Patria e Villarreal.

