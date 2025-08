SICILIA24: “Aloi verso Catania”

“Sul mercato è vicino Salvatore Aloi: da limare alcuni dettagli con la Ternana, con il giocatore si è quasi in dirittura d’arrivo. L’ingaggio del centrocampista 28enne potrebbe diventare ufficiale in settimana: due anni di contratto”. E’ quanto sottolinea Sicilia24. Il calciatore nativo di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) potrebbe lasciare il club umbro dopo una sola stagione. Autore di 4 gol e 3 assist nell’ultima stagione con 34 gettoni di presenza in rossoverde, Aloi ha vestito le maglie di Pescara, Avellino, Trapani (due volte), Lupa Roma, Akragas e Reggina maturando tanta esperienza in Serie C con apparizioni anche in cadetteria.

