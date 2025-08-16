MERCATO: Catania, arriveranno due nuovi attaccanti?

Ieri è giunta la notizia della forte accelerata dei rossazzurri per Simone Leonardi, attaccante catanese che scalpita per tornare nella “sua” Catania rappresentando per la prima volta in carriera i colori sociali del club etneo. Accordo di base raggiunto con la Sampdoria. Filippo D’Andrea sembra essere uno dei candidati principali ad uscire dalla lista, anche se il giocatore vorrebbe provare a giocarsi le sue carte per un’eventuale permanenza, come dimostra il buon esito del ritiro pre campionato.

L’ipotesi che avanza nelle ultime ore è che il Catania possa reperire sul mercato due attaccanti. In tal caso si renderebbe necessario liberare un altro slot dalla lista. Leonardi può ricoprire diversi ruoli ma è più una seconda punta, consentendo al tecnico Mimmo Toscano di modificare qualcosa tatticamente negli ultimi metri, ad esempio passare all’occorrenza dall’utilizzo di un doppio ad un unico trequartista alle spalle di due punte. Non è da escludere che il diesse Pastore concentri le proprie attenzioni anche su un vero e proprio centravanti di ruolo che entri in competizione nel reparto avanzato.

