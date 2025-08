MERCATO: Catania, Bocic proposto all’AZ Picerno

Il portale TuttoC.com accosta all’AZ Picerno l’attaccante Milos Bocic. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, il calciatore è stato proposto alla società lucana. Bocic ha preso parte al ritiro svolto dal Catania a Norcia, ma come già riportato in più di un’occasione non rientra nei piani tecnici del club rossazzurro. Avvicinato nei giorni scorsi a Siracusa e Foggia, entrambe le piste di mercato non si sono concretizzate. Si lavora per trovare una nuova sistemazione dopo l’esperienza in prestito al Latina, vedremo se l’AZ Picerno sarà la prossima squadra del giocatore classe 2000.

