domenica, 31 Agosto 2025
MERCATO: Catania-Buglio, passi avanti nella trattativa

L’inserimento dell’Empoli non sembra così deciso per Davide Buglio, malgrado l’allenatore Guido Pagliuca stimi il ragazzo per averlo allenato con profitto a Castellammare. Juve Stabia e Catania hanno intavolato da qualche giorno una trattativa che prevede l’inserimento di Alessandro Quaini. Quest’ultimo piace alle Vespe per la sua duttilità, potendo ricoprire sia il ruolo di difensore che di centrocampista. Passi avanti si sono registrati in queste ore nell’ambito dell’operazione. C’è un accordo di massima delle due società. Dettagli da definire per quanto concerne i dettagli contrattuali dei rispettivi calciatori ma, come riportato nei giorni scorsi, Buglio è orientato verso il sì al Catania, stimolato dal progetto rossazzurro malgrado la categoria inferiore di militanza. Il centrocampista potrebbe sottoscrivere un accordo su base biennale con gli etnei.

===>>> MERCATO: il Catania cerca la ciliegina, Buglio. A Castellammare lo definiscono “il signore della mediana”

