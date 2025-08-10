domenica, 10 Agosto 2025
MERCATO: Catania, ci sarà qualche uscita a sorpresa?

foto Catania FC

Dini, Bethers, Ierardi, Pieraccini, Di Gennaro, Silvestri, Allegretto, Celli, Martic, Raimo, Casasola, Donnarumma, Quaini, Di Tacchio, Frisenna, Luperini, Jiménez, Corbari, Aloi, Lunetta, D’Ausilio, Chiarella, D’Andrea, Rolfini, Forte, Stoppa e Cicerelli. Escludendo Laukzemis, De Rose, Peralta, Marsura e Popovic, da tempo fuori dal progetto tecnico rossazzurro, abbiamo contato 27 elementi su una lista di calciatori professionisti che, in base al regolamento della Lega Pro, non può superare le 23 unità per la partecipazione al prossimo campionato di terza serie.

I recenti ingaggi di Corbari, Aloi e D’Ausilio dovranno, giocoforza, portare il direttore sportivo Ivano Pastore ad operare delle scelte mirate anche in funzione del calciomercato in uscita, al di là dell’importanza di continuare a ridurre il monte ingaggi complessivo della rosa. E’ lecito pensare che trovino conferma le ipotesi di cessione di Silvestri, Chiarella e D’Andrea. Rimuovendo i tre giocatori dalla lista, si raggiungerebbe quota 24. Inoltre il Catania continua ad essere vigile a centrocampo per un ulteriore mediano e almeno un attaccante da consegnare al mister Toscano. Inevitabilmente dovranno uscire altri giocatori. Frisenna e Luperini sembrano le ipotesi più accreditate in questo momento, ma attenzione anche ad eventuali trasferimenti a sorpresa.

