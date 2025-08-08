MERCATO: Catania e AZ Picerno, più discorsi portati avanti quest’anno tra i due club

Catania e AZ Picerno hanno definito l’operazione che porta l’attaccante Milos Bocic al club lucano. Ancora una volta il canale di mercato tra questi due club produce il perfezionamento di una trattativa quest’anno. Era successo, in precedenza, a gennaio quando l’attuale direttore sportivo Ivano Pastore ed il collega Vincenzo Greco avviarono discorsi concreti per un’altra serie di calciatori: Mattia Maffei, Andrea Allegretto e Gabriele Pagliai. Una maxi operazione avrebbe portato Maffei al Picerno e Pagliai al Catania. Non riuscendo a trovare la piena intesa tra le parti, alla fine il solo Allegretto ha cambiato casacca.

La cessione del difensore napoletano classe 2001 ha permesso ai rossoblu di registrare una buona plusvalenza. Vedremo se quest’anno troverà maggiore spazio tra le fila del Catania, giocandosi il posto da titolare con Alessandro Celli. Pastore, inoltre, gradisce molto il profilo di Pagliai ma, dopo il forte interesse espresso a gennaio, non si sono verificate le condizioni per riaprire il tavolo delle trattative per il laterale destro, virando con decisione sul più esperto Tiago Casasola. Poi, questa settimana, nel giro di un paio di giorni è venuto fuori il nome di Bocic e le due società hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento nel giro di 1-2 giorni. I rapporti tra le dirigenze sono buoni, chissà che più avanti non si possa discutere di altri giocatori potenzialmente oggetto di trattative.

