venerdì, 8 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Catania e AZ Picerno, più discorsi portati avanti quest'anno tra i...
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Catania e AZ Picerno, più discorsi portati avanti quest’anno tra i due club

Redazione
By Redazione
0
348
foto Catania FC

Catania e AZ Picerno hanno definito l’operazione che porta l’attaccante Milos Bocic al club lucano. Ancora una volta il canale di mercato tra questi due club produce il perfezionamento di una trattativa quest’anno. Era successo, in precedenza, a gennaio quando l’attuale direttore sportivo Ivano Pastore ed il collega Vincenzo Greco avviarono discorsi concreti per un’altra serie di calciatori: Mattia Maffei, Andrea Allegretto e Gabriele Pagliai. Una maxi operazione avrebbe portato Maffei al Picerno e Pagliai al Catania. Non riuscendo a trovare la piena intesa tra le parti, alla fine il solo Allegretto ha cambiato casacca.

La cessione del difensore napoletano classe 2001 ha permesso ai rossoblu di registrare una buona plusvalenza. Vedremo se quest’anno troverà maggiore spazio tra le fila del Catania, giocandosi il posto da titolare con Alessandro Celli. Pastore, inoltre, gradisce molto il profilo di Pagliai ma, dopo il forte interesse espresso a gennaio, non si sono verificate le condizioni per riaprire il tavolo delle trattative per il laterale destro, virando con decisione sul più esperto Tiago Casasola. Poi, questa settimana, nel giro di un paio di giorni è venuto fuori il nome di Bocic e le due società hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento nel giro di 1-2 giorni. I rapporti tra le dirigenze sono buoni, chissà che più avanti non si possa discutere di altri giocatori potenzialmente oggetto di trattative.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIOVANILI CATANIA: Saliou rinforzo per la Primavera
Articolo successivo
QUI CATANIA: sponsor tecnico, avanti con Erreà per la quarta stagione di fila
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web