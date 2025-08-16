MERCATO: Catania, i giocatori ad oggi esclusi ufficialmente dal progetto

Il Catania ha diffuso nelle ultime ore la lista dei convocati per il match di Coppa Italia Serie C a Crotone. Ha anche messo a disposizione il report contenente informazioni e motivazioni sui giocatori che non sono stati inseriti nell’elenco delle convocazioni. Non menzionati, a conferma del fatto che vengono considerati ufficialmente fuori dal progetto tecnico, i seguenti calciatori: Silvestri, De Rose, Marsura, Peralta, Chiarella e Popovic. Per quanto concerne Frisenna e Luperini, come riportato in più occasioni, entro la chiusura della sessione estiva del calciomercato entrambi non verranno inseriti, con ogni probabilità, nella lista dei 23 professionisti. A rischio anche la posizione di D’Andrea il quale, comunque, intanto figura tra i convocati per la trasferta di Crotone e vorrebbe provare a giocarsi le sue carte. Da non escludere altre uscite.

