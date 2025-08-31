MERCATO: Catania, la priorità resta Buglio. Tascone al Guidonia Montecelio

Il direttore sportivo Domenico Toscano aveva sondato anche il profilo di Simone Tascone, centrocampista in uscita dal Foggia, ma quest’ultimo è diretto altrove, precisamente al Guidonia Montecelio (girone B di Serie C) perchè ormai da qualche giorno il pressing insistente del Catania è su Davide Buglio. Le basi per definire l’operazione ci sono, le Vespe hanno dato l’ok per l’inserimento di Alessandro Quaini come contropartita. Forte interesse del Catania che sta lavorando per trovare la quadra sotto il profilo economico e contrattuale. Riflettori puntati sul calciatore della Juve Stabia che, in questo momento, rappresenta chiaramente l’obiettivo primario in casa rossazzurra per la mediana del campo. Prossime ore decisive.

