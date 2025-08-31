domenica, 31 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Catania, la priorità resta Buglio. Tascone al Guidonia Montecelio
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Catania, la priorità resta Buglio. Tascone al Guidonia Montecelio

Redazione
By Redazione
0
3

Il direttore sportivo Domenico Toscano aveva sondato anche il profilo di Simone Tascone, centrocampista in uscita dal Foggia, ma quest’ultimo è diretto altrove, precisamente al Guidonia Montecelio (girone B di Serie C) perchè ormai da qualche giorno il pressing insistente del Catania è su Davide Buglio. Le basi per definire l’operazione ci sono, le Vespe hanno dato l’ok per l’inserimento di Alessandro Quaini come contropartita. Forte interesse del Catania che sta lavorando per trovare la quadra sotto il profilo economico e contrattuale. Riflettori puntati sul calciatore della Juve Stabia che, in questo momento, rappresenta chiaramente l’obiettivo primario in casa rossazzurra per la mediana del campo. Prossime ore decisive.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web