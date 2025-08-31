MERCATO: Catania, la priorità resta Buglio. Tascone al Guidonia Montecelio

Il direttore sportivo Ivano Pastore aveva sondato anche il profilo di Simone Tascone, centrocampista in uscita dal Foggia, ma quest’ultimo è diretto altrove, precisamente al Guidonia Montecelio (girone B di Serie C) perchè ormai da qualche giorno il pressing insistente del Catania è su Davide Buglio. Forte interesse del Catania che sta lavorando per trovare la quadra sotto il profilo economico e contrattuale. Riflettori puntati sul calciatore della Juve Stabia che, in questo momento, rappresenta chiaramente l’obiettivo primario in casa rossazzurra per la mediana del campo. Prossime ore decisive.

