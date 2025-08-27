MERCATO: Catania-Leonardi, operazione a cifre importanti prima del prestito alla Ternana

L’attaccante Simone Leonardi al Catania, un’operazione a cifre economiche importanti. Segno che la società rossazzurra crede molto nel talento del ragazzo in prospettiva. La Sampdoria in un primo momento era propenso a cederlo in prestito mantenendo la proprietà del cartellino, ma successivamente è prevalsa la volontà forte e decisa del Catania di formulare ai blucerchiati una proposta economica importante per strapparlo a titolo definitivo.

Il direttore sportivo Ivano Pastore ha continuato a lavorarci dopo alcuni momenti di standy nella trattativa e, pur nella consapevolezza di non poterlo inserire in lista, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione avrebbe raggiunto l’intesa con la Samp sulla base di circa 750mila euro. Leonardi, invece, dovrebbe legarsi al Catania fino a giugno 2029. Nelle prossime ore il via libera per l’acquisizione piena del cartellino da parte della società etnea ed il successivo prestito alla Ternana, club disposto a garantire al calciatore catanese classe 2005 un minutaggio rilevante in questa stagione.

