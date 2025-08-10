lunedì, 11 Agosto 2025
MERCATO: Catania, quali i prossimi rinnovi?

Redazione
foto Catania FC

Il raggiungimento dell’accordo con Emmanuele Cicerelli per il prolungamento del contratto col Catania di un ulteriore anno (giugno 2027) non sarà l’unico. Nell’attuale organico rossazzurro, infatti, come già riportato in altre occasioni figurano numerosi calciatori in scadenza di contratto. Tra questi, naturalmente non verrà effettuato alcun rinnovo per quei profili ritenuti in uscita. Per altri si cercherà di trovare un accordo entro poche settimane o qualche mese. Altri ancora rimarranno a scadenza fino a giugno per scelta.

Tirelli e Bocic sono stati ceduti rispettivamente in prestito al Budoni e all’AZ Picerno e lasceranno definitivamente il Catania a giugno del prossimo anno per naturale scadenza del contratto. Il direttore sportivo Ivano Pastore, in sinergia con l’attuale struttura dirigenziale, troverà una soluzione per Dini e/o Bethers a difesa dei pali. Il 30 giugno 2026 scadranno anche i contratti dei difensori Ierardi (opzione per il rinnovo), Allegretto, Celli, Pieraccini (diritto di riscatto), Martic (opzione per il rinnovo), Quaini, Raimo, Di Tacchio, Jimenez e Forte (in prestito dall’Ascoli ma si libererà dai marchigiani). Non abbiamo citato Laukzemis, Silvestri, De Rose, Peralta, Popovic e Marsura, tutti fuori dal progetto. C’è curiosità per conoscere quali saranno i prossimi giocatori a prolungare la permanenza con il club etneo.

