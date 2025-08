MERCATO: Catania, quante trattative con la GEV Sport and Management

Alla luce dei movimenti di mercato portati a termine finora dal Catania, si evince come la dirigenza etnea sia particolarmente attiva nell’attuale sessione di calciomercato con la GEV Sport and Management, società fondata dal procuratore Vincenzo Pisacane che gestisce dal 2015 le carriere di calciatori professionisti e giovani promesse. Diverse le trattative avviate negli ultimi mesi con il Catania.

In via di definizione quella che potrebbe portare nella sponda rossazzurra della Sicilia il trequartista Michele D’Ausilio dall’Avellino. Salvatore Aloi (Ternana) è in procinto di trasferirsi sotto l’Etna e dovrebbe firmare un accordo su base biennale. Matteo Stoppa è un altro profilo che appartiene alla stessa scuderia. Idem Emmanuele Cicerelli, con il quale si dialoga per ratificare l’intesa per il prolungamento contrattuale in Sicilia. L’attaccante Francesco Forte è giunto alla corte di Toscano tramite la medesima agenzia.

Qualche settimana fa c’è stato un pour parler per il difensore del Trapani Daniele Celiento (ora vicino al Casarano), l’attaccante del Pescara Davide Merola (vuole la B) ed il laterale sinistro Luca Villa, poi passato alla Salernitana. Per Pietro Cianci si era concretizzata, invece, la cessione dal Catania alla Ternana (nelle ultime ore gli umbri lo hanno trasferito all’Arezzo, ndr) e Armando Anastasio ha risolto il contratto con i rossazzurri prima di accasarsi a Salerno. Insomma, contatti frequenti tra le parti aventi come oggetto più calciatori sia in entrata che in uscita.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***