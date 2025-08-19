mercoledì, 20 Agosto 2025
MERCATO: Catania, ritorno di fiamma per Tascone

Redazione
“Tascone profilo gradito a Pastore”. Scrivevamo così due mesi fa, precisamente il 22 giugno, a proposito del gradimento del direttore sportivo Ivano Pastore nei confronti del centrocampista del Foggia Simone Tascone, napoletano classe 1997. L’ex Virtus Entella, Turris, Pescara, Casertana, Catanzaro, Fano, Genoa, Paganese e Ternana ha concluso il campionato scorso con 27 presenze condite da 4 gol (due dei quali messi a segno proprio contro il Catania allo “Zaccheria”) e un assist tra le fila del Foggia. Già a febbraio, nelle battute conclusive del calciomercato invernale, la società pugliese respinse il tentativo rossazzurro. Adesso, secondo quanto riporta La Casa di C, ecco il ritorno di fiamma del Catania nel contesto di un’operazione che potrebbe essere legata all’infortunio di Di Tacchio.

