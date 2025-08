MERCATO: Catania-Tonin, situazione in standby. Lo scenario

Interesse che confermiamo, quello del Catania per Riccardo Tonin. L’attaccante di proprietà del Pescara, legato ai biancazzurri fino a giugno 2027, ha avuto contatti con più società di Lega Pro, scartando alcune richieste, non quella del Catania. In questo momento però è tutto in standby perchè il club abruzzese deve smuovere il mercato in entrata delle punte. Fino a quando ciò non avverrà, Tonin – che nel frattempo si mette in evidenza in ritiro – non lascerà Pescara. E’ chiaro che il mercato ha i suoi tempi ma gli abruzzesi faticano a sbloccare la situazione, questo spinge il Catania a sondare il terreno anche per altri attaccanti perchè i giorni passano ed i rossazzurri non possono stare con le mani in mano. Ricercando il profilo giusto per potenziare ulteriormente il reparto avanzato.

