lunedì, 25 Agosto 2025
MERCATO: Caturano-Catania, nuovi contatti (decisivi) nelle prossime ore con il Potenza

Salvatore Caturano, trattativa entrata nel vivo. Fase clou di un’operazione che il Catania proverà a portare a termine nelle prossime ore. Il direttore sportivo Ivano Pastore lavora da tempo su questa pista. Il Potenza lo considera il giocatore più rappresentativo della squadra, leader e capitano che già a gennaio ricevette un’offerta super dal Trapani, rispedita al mittente. In più il bomber rossoblu firmò il prolungamento del contratto, con la possibilità di proseguire la carriera a Potenza nel momento in cui deciderà di smettere con il calcio giocato. E’ normale che il club lucano non sia così disponibile a privarsene a cuor leggero.

Il Catania, intanto, ha incassato la volontà del giocatore di sposare il progetto. Lui, da professionista quale è, si è messo completamente a disposizione del Potenza e non è un caso se domenica, partendo dalla panchina ha dato tutto in campo affinchè la squadra di mister De Giorgio potesse fare bottino pieno a Giugliano. Proprio Caturano ha siglato il gol della vittoria. Quello numero 49 con la maglia del Potenza. Se sarà l’ultimo con i potentini lo scopriremo nelle prossime ore. Da martedì in poi, ogni giorno può essere quello giusto per sbloccare una trattativa non ancora chiusa ma con concrete possibilità di esito positivo. Resta da trovare l’intesa economica tra le due società, il Catania vorrebbe averlo subito a disposizione per il match esterno con la Cavese.

