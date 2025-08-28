MERCATO: Caturano, questioni risolte. Il Catania lo aspetta

Il direttore sportivo Ivano Pastore aveva preannunciato che il giocatore doveva risolvere alcune questioni sul piano personale. Ebbene l’ultimo dettaglio è stato messo a posto. Salvatore Caturano lascia – anche in senso fisico – Potenza in direzione Catania. Il bomber 35enne ha risolto le ultime questioni economiche con il club lucano e adesso può aprire un nuovo capitolo della sua carriera. L’attaccante, che ha firmato un contratto triennale, è atteso in città tra la serata di oggi e venerdì mattina. Caturano potrebbe anche essere aggregato in extremis al gruppo etneo a Cava de’ Tirreni, in vista del confronto con la Cavese. Lo riporta siciliaweb.it.

