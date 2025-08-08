venerdì, 8 Agosto 2025
HomeCalcio SicilianoMERCATO: Celiento risolve il contratto con il Trapani, direzione Casarano
Calcio SicilianoCalciomercatoCatania NewsLega Pro

MERCATO: Celiento risolve il contratto con il Trapani, direzione Casarano

Redazione
By Redazione
0
185

Tra i profili di cui si è parlato le scorse settimane con l’agenzia GEV Sport and Management figura Daniele Celiento. C’è stato un momento in cui il Catania ha valutato la possibilità d’intavolare una trattativa, poi la società etnea ha operato scelte diverse. Il Trapani, club proprietario del cartellino, ha ratificato proprio in queste ore l’accordo con il difensore per la risoluzione del contratto. Successivamente Celiento firmerà con un altro club del girone C vestendo la maglia rossazzurra. Non quella del Catania, bensì quella del Casarano in cui militano anche Ertijon Gega (nella stagione trascorsa alle pendici dell’Etna) e Cosimo Chiricò, altro volto noto ai tifosi catanesi e che non ha lasciato un felice ricordo in Sicilia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Di Toro (D.S. Audace Cerignola): “Lotta al vertice, il Catania c’è. La continuità premia sempre”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI – 8 agosto 2018, Papu Gomez: “Ecco perchè scelsi Catania. Tre anni indimenticabili, ci siamo divertiti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web