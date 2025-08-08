MERCATO: Celiento risolve il contratto con il Trapani, direzione Casarano

Tra i profili di cui si è parlato le scorse settimane con l’agenzia GEV Sport and Management figura Daniele Celiento. C’è stato un momento in cui il Catania ha valutato la possibilità d’intavolare una trattativa, poi la società etnea ha operato scelte diverse. Il Trapani, club proprietario del cartellino, ha ratificato proprio in queste ore l’accordo con il difensore per la risoluzione del contratto. Successivamente Celiento firmerà con un altro club del girone C vestendo la maglia rossazzurra. Non quella del Catania, bensì quella del Casarano in cui militano anche Ertijon Gega (nella stagione trascorsa alle pendici dell’Etna) e Cosimo Chiricò, altro volto noto ai tifosi catanesi e che non ha lasciato un felice ricordo in Sicilia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***