MERCATO: Celli gode della piena fiducia di Toscano

“Mi preme che ci siano più capitani. Che siano Cicerelli, Di Gennaro, Quaini, Celli… calciatori che conoscono Catania, conoscono quello che ti può dare Catania e nei momenti di difficoltà soprattutto – capiteranno a tutte le squadre – sanno trovare soluzioni nel gruppo per venirne fuori, senza alibi”. Settimana scorsa, alla vigilia di Crotone-Catania, match valevole per la Coppa Italia Serie C, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano pose l’accento sull’importanza che, all’interno del gruppo, rivestono determinati giocatori. Più capitani effettivi, i cosiddetti leader che hanno un peso decisivo negli equilibri di spogliatoio e nelle dinamiche che coinvolgono la squadra sul rettangolo verde.

Tra i calciatori in questione il mister ha citato, appunto, Celli. Da possibile partente, la scorsa stagione ha vissuto la seconda parte del campionato da protagonista venendo schierato da braccetto sinistro, ruolo con cui dovrebbe entrare in competizione quest’anno ancora con Allegretto, più l’ex Cesena Pieraccini, dato che quest’ultimo può all’occorrenza occupare tale posizione in campo. Celli, in ogni caso, punta a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell’undici titolare. Il suo contratto è attualmente in scadenza a giugno del prossimo anno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***