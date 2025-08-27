mercoledì, 27 Agosto 2025
MERCATO: Chiarella verso Siracusa, ipotesi Crotone per Allegretto

foto Catania FC

Alcuni aggiornamenti di calciomercato su siciliaweb.it. Mentre è atteso in città l’arrivo di Salvatore Caturano a titolo definitivo dal Potenza (la definizione di un indennizzo a beneficio del club potentino è legata al verificarsi di determinate condizioni durante la stagione agonistica), un altro dei calciatori non rientranti nel progetto tecnico rossazzurro, Marco Chiarella, dovrebbe lasciare Catania nelle prossime ore. Il calciatore abruzzese, reduce dall’esperienza in prestito al Rimini ed all’ACR Messina, sarebbe vicino al passaggio al Siracusa mentre si segnala il possibile trasferimento al Crotone del difensore Andrea Allegretto, che in Calabria ritroverebbe mister Longo, il quale lo ha già allenato a Picerno.

