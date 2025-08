MERCATO: Cicerelli-Catania, proseguono i contatti per il rinnovo

Reduce da una stagione molto importante e caratterizzata da un gran bel bottino di reti con la maglia della Ternana, Emmanuele Cicerelli ha fatto rientro alla base. Radiomercato lo ha accostato altrove nei mesi scorsi, ritenendo che ci fossero possibilità che il Catania se ne sarebbe privato. Il club rossazzurro, in realtà, intende fare di Cicerelli un elemento cardine all’interno della squadra dopo averlo ceduto (forse un pò troppo frettolosamente) in prestito lo scorso anno. Il fantasista pugliese è al centro del progetto etneo. Bisogna mettere nero su bianco per quanto concerne il prolungamento del rapporto professionale, legando il giocatore per almeno due o tre anni al Catania con l’aggiunta di bonus legati anche alle prestazioni.

Cicerelli ha parlato più volte sia con il diesse Pastore che con mister Toscano, gode della fiducia di compagni, staff tecnico e societario, di tutto l’ambiente in generale. I contatti tra le parti affinchè si possa trovare la quadra proseguono e, cosa più importante, c’è la volontà reciproca di raggiungere un’intesa soddisfacente. Il calciatore ha archiviato con un filo di amarezza l’avventura alla Ternana, avendo sfiorato la promozione in Serie B in una piazza che ricorderà sempre con affetto, ma oggi appare sereno e motivato per affrontare la stagione 2025/26 e farlo in rappresentanza dei colori rossazzurri.

