MERCATO: conferme su Bocic. De Rose, ipotesi Cosenza. Situazione Aloi

Nel corso del TG di Telecolor e Antenna Sicilia c’è spazio per fornire alcuni aggiornamenti sui movimenti di mercato del Catania, quando si avvicina il via ufficiale della stagione 2025/26. Si tenta, in particolare, di sbloccare alcune cessioni. Conferme sull’attaccante Milos Bocic in direzione Picerno, mentre l’esperto mediano Francesco De Rose, che ha visto nei mesi scorsi scattare il rinnovo automatico del contratto in scadenza raggiungendo un certo numero di presenze, viene accostato al Cosenza, squadra della sua città. Il centrocampista Salvatore Aloi in arrivo alle pendici dell’Etna. Ha parlato con i dirigenti della Ternana, che dovrebbe chiudere alcuni pagamenti relativi al ragazzo, il quale fa pressione per approdare alla corte di Mimmo Toscano. Annuncio possibile a breve.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***