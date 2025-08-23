MERCATO: D’Andrea, game over. Definitivamente in uscita dal Catania

Voleva provare a giocarsi le sue carte. Si è messo in evidenza nel pre campionato, rivelandosi il calciatore più prolifico in zona gol, ma non è bastato affinchè potesse rimanere alle pendici dell’Etna. L’attaccante Filippo D’Andrea è sceso in campo settimana scorsa a Crotone, facendo il suo esordio stagionale rossazzurro in Coppa Italia Serie C. Adesso, in vista di Catania-Foggia, non figura nell’elenco delle convocazioni. Motivo da ricercare nelle scelte di mercato della società etnea, che lo ha escluso dalla lista dei 23 calciatori professionisti e intende rimpiazzarlo con una nuova punta. Si cerca una nuova sistemazione per il calciatore romano, reduce da un’annata negativa dopo essere stato fortemente voluto dall’ex ds del Catania Faggiano.

