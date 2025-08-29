MERCATO: D’Andrea, il Pineto mette la freccia. Futuro in Abruzzo

Salta definitivamente la trattativa per l’ingaggio di Filippo D’Andrea da parte del Sorrento. Dopo un primo rallentamento che aveva portato il Team Altamura a richiedere informazioni, i costieri hanno provato a rilanciare l’offerta nel tentativo di riuscire a spuntarla e sembravano davvero ad un passo dalla chiusura. Tuttavia non sarà il Sorrento ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 1998 di proprietà del Catania. Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C che parlano di “incredibile ribaltone di mercato”, nelle ultime ore si è registrato il sorpasso da parte del Pineto. Firme in arrivo per il passaggio dell’attaccante romano al club abruzzese in prestito con obbligo di riscatto, dopo avere diviso D’Andrea la scorsa stagione con la maglia degli etnei e quella dell’Audace Cerignola.

