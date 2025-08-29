venerdì, 29 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: D'Andrea, il Pineto mette la freccia. Futuro in Abruzzo
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: D’Andrea, il Pineto mette la freccia. Futuro in Abruzzo

Redazione
By Redazione
0
467
foto Catania FC

Salta definitivamente la trattativa per l’ingaggio di Filippo D’Andrea da parte del Sorrento. Dopo un primo rallentamento che aveva portato il Team Altamura a richiedere informazioni, i costieri hanno provato a rilanciare l’offerta nel tentativo di riuscire a spuntarla e sembravano davvero ad un passo dalla chiusura. Tuttavia non sarà il Sorrento ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 1998 di proprietà del Catania. Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C che parlano di “incredibile ribaltone di mercato”, nelle ultime ore si è registrato il sorpasso da parte del Pineto. Firme in arrivo per il passaggio dell’attaccante romano al club abruzzese in prestito con obbligo di riscatto, dopo avere diviso D’Andrea la scorsa stagione con la maglia degli etnei e quella dell’Audace Cerignola.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA NAZIONALE – La Gazzetta dello Sport: “Catania, concorrenza dell’Empoli per Buglio”
Articolo successivo
VERSO CAVESE-CATANIA: previsioni meteo al “Lamberti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web