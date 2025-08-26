martedì, 26 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: D'Andrea, il Sorrento insiste
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: D’Andrea, il Sorrento insiste

Redazione
By Redazione
0
617
foto Catania FC

Nuovo tentativo del Sorrento per Filippo D’Andrea. La società costiera già da qualche settimana è sulle tracce dell’attaccante. L’ex Cerignola avrebbe voluto provare a giocarsi le sue carte in Sicilia, ma il Catania ha fatto la sua scelta e punterà su una nuova punta da inserire nella rosa di mister Domenico Toscano, escludendo Toscano dalla lista dei 23. Il calciatore romano è un profilo che piace da un paio d’anni al direttore sportivo Alessandro Amarante. Dopo avere rifiutato varie destinazioni nei giorni scorsi, D’Andrea potrebbe considerare l’ipotesi di un trasferimento in Campania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: tutti i risultati della prima giornata e la classifica. Benevento corsaro a Crotone, Salernitana ok di misura
Articolo successivo
LA SICILIA: “Caturano-Catania, Di Marzio conferma accordo vicino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web