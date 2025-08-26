MERCATO: D’Andrea, il Sorrento insiste

Nuovo tentativo del Sorrento per Filippo D’Andrea. La società costiera già da qualche settimana è sulle tracce dell’attaccante. L’ex Cerignola avrebbe voluto provare a giocarsi le sue carte in Sicilia, ma il Catania ha fatto la sua scelta e punterà su una nuova punta da inserire nella rosa di mister Domenico Toscano, escludendo Toscano dalla lista dei 23. Il calciatore romano è un profilo che piace da un paio d’anni al direttore sportivo Alessandro Amarante. Dopo avere rifiutato varie destinazioni nei giorni scorsi, D’Andrea potrebbe considerare l’ipotesi di un trasferimento in Campania.

