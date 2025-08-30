MERCATO: D’Andrea-Pineto, non è un prestito “secco”

Importante precisazione da fare, in merito alla trattativa definita tra Catania e Pineto per la cessione al club abruzzese di Filippo D’Andrea. L’attaccante romano lascia sì, in prestito, la società rossazzurra come preannunciato dalla SP Management che cura gli interessi del giocatore. Ma il contratto presenta anche la clausola di obbligo di riscatto del cartellino da parte del Pineto a fine stagione, al verificarsi di determinate condizioni. Potenzialmente, dunque, al termine dell’annata 2025/26 D’Andrea non rientrerà alla base rossazzurra proseguendo l’avventura in Abruzzo.
