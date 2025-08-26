MERCATO: D’Andrea-Sorrento, ci siamo. Silvestri, vicino il ritorno alla Triestina

Affondo probabilmente decisivo, quello del Sorrento nei confronti di Filippo D’Andrea. L’attaccante romano aveva rifiutato più di una destinazione, soprattutto la possibilità di trasferirsi alla Dolomiti Bellunesi. Adesso che il Catania ha deciso di escluderlo dalla lista dei 23, ecco tornata in auge l’ipotesi Sorrento, con i costieri pronti ad assicurarsene il diritto alle prestazioni sportive. Trattativa che, a meno di sorprese, è destinata ad andare ufficialmente in porto. Nel frattempo i colleghi de La Casa di C evidenziano come dovrebbe registrarsi un ritorno alla Triestina di Tommaso Silvestri. L’esperto difensore, fuori dal progetto Catania e reduce dall’esperienza in prestito con gli alabardati, tornerebbe a Trieste. Stavolta a titolo definitivo. La sensazione è che anche quest’operazione andrà a concretizzarsi nelle prossime ore.

