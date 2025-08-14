giovedì, 14 Agosto 2025
MERCATO: D’Andrea, varie richieste ma anche tanti rifiuti finora

foto Catania FC

Per Filippo D’Andrea, attaccante che il Catania ha prelevato lo scorso anno dall’Audace Cerignola sborsando 120mila euro, spuntano gli interessementi di vari club. Il giocatore, reduce da un’annata difficoltosa, si è messo in evidenza nel pre campionato rossazzurro. In questo momento è a tutti gli effetti un calciatore del Catania, legato al club rossazzurro fino al 2027. La società etnea cerca di potenziare ulteriormente il reparto avanzato e lo stesso D’Andrea libererebbe uno slot. Il Foggia si è fatto avanti nei giorni scorsi, incassando il rifiuto del giocatore, idem la Dolomiti Bellunesi e altre società di Lega Pro che hanno manifestato interesse. Anche il Sorrento ha sondato il terreno, effettuando un nuovo tentativo dopo quello di due anni fa. Il profilo piace tanto al direttore sportivo Amarante, vedremo se questa pista conoscerà sviluppi più concreti nei prossimi giorni. Ad oggi nessuna novità e tanti rifiuti.

