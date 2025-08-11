martedì, 12 Agosto 2025
MERCATO: D’Ausilio, escluso l’obbligo di riscatto del cartellino

Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al concretizzarsi della promozione del Catania in Serie B? Era emersa questa ipotesi nei giorni scorsi in merito alla modalità di trasferimento di Michele D’Ausilio dall’Avellino al Catania. In realtà l’operazione si è formalmente conclusa con il solo diritto di riscatto del cartellino esercitabile dalla società rossazzurra rispettando determinate condizioni, senza alcun obbligo da parte degli etnei. Inoltre la società irpina, prima di cedere il giocatore, ha ratificato l’accordo con lo stesso per l’estensione del vincolo contrattuale fino a giugno 2028. D’Ausilio, quindi, risulta ancora legato contrattualmente all’Avellino per altri tre anni.

