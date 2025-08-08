MERCATO: De Rose, conferme dalla stampa calabrese su un possibile trasferimento al Cosenza

Ieri è emersa l’ipotesi di un eventuale approdo di Francesco De Rose nella “sua” Cosenza. Ipotesi confermata dalla stampa calabrese, nello specifico CosenzaChannel. A quattordici anni dal suo addio, nell’estate del 2011, potrebbe palesarsi il ritorno nel Cosenza del centrocampista cosentino, che ha ancora un anno di contratto col Catania ma non rientra nei piani della società etna e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova avventura. C’è il placet dell’allenatore Antonio Buscè, ora tocca al presidente Guarascio decidere se “Ciccio Polpaccio” può tornare in Calabria. Riflessioni in particolare sull’ingaggio percepito dal calciatore, che dovrebbe venire incontro ai paletti imposti dal Cosenza per questa stagione sul piano economico.

