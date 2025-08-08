venerdì, 8 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: De Rose, conferme dalla stampa calabrese su un possibile trasferimento al...
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: De Rose, conferme dalla stampa calabrese su un possibile trasferimento al Cosenza

Redazione
By Redazione
0
267
foto Catania FC

Ieri è emersa l’ipotesi di un eventuale approdo di Francesco De Rose nella “sua” Cosenza. Ipotesi confermata dalla stampa calabrese, nello specifico CosenzaChannel. A quattordici anni dal suo addio, nell’estate del 2011, potrebbe palesarsi il ritorno nel Cosenza del centrocampista cosentino, che ha ancora un anno di contratto col Catania ma non rientra nei piani della società etna e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova avventura. C’è il placet dell’allenatore Antonio Buscè, ora tocca al presidente Guarascio decidere se “Ciccio Polpaccio” può tornare in Calabria. Riflessioni in particolare sull’ingaggio percepito dal calciatore, che dovrebbe venire incontro ai paletti imposti dal Cosenza per questa stagione sul piano economico.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: Sinatra confermato come direttore marketing & sales
Articolo successivo
GIOVANILI CATANIA: ecco Girlando, innesto importante per l’Under 17 nazionale
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web