MERCATO: De Rose-Cosenza, c’è il gradimento del giocatore

Tra i movimenti in uscita che il Catania proverà a concretizzare spicca quello legato al centrocampista Francesco De Rose. Non è un mistero che l’ex Cesena non faccia parte del progetto tecnico rossazzurro. De Rose figura ufficialmente tra i giocatori esclusi e, quindi, sta ricercando una nuova sistemazione. Le scorse settimane ci sono stati contatti con società di Serie D e C, ma è tra i professionisti che l’esperto giocatore vorrebbe continuare a giocare. In questo senso l’ipotesi Cosenza fa registrare il gradimento del calciatore, poichè avrebbe la possibilità di tornare in Calabria, a maggior ragione nella città in cui è nato ed ha mosso i primi passi in carriera totalizzando più di 150 apparizioni. De Rose ha dato la propria disponibilità, va raggiunto l’accordo economico tra le parti. Accordo che al momento non c’è, ma nei prossimi giorni si potrebbe trovare la quadra.

