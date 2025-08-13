MERCATO: De Rose, si cerca un accordo con il Cosenza

Proseguono i contatti tra Francesco De Rose ed il Cosenza. Come riportato nei giorni scorsi, la società rossoblu pensa di rendere più competitivo il settore di centrocampo con l’ingaggio di un calciatore di grande esperienza come De Rose che, tra l’altro, è cosentino di nascita ed ha già indossato la maglia del Cosenza in passato (oltre 150 presenze con i lupi agli inizi della carriera, ndr). Va trovata un’intesa sul piano economico per definire l’operazione. L’eventuale trasferimento in Calabria sarebbe gradito allo stesso ex calciatore di Cesena, contrattualmente legato al Catania fino a giugno del prossimo anno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***