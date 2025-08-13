mercoledì, 13 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: De Rose, si cerca un accordo con il Cosenza
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: De Rose, si cerca un accordo con il Cosenza

Redazione
By Redazione
0
687
foto Catania FC

Proseguono i contatti tra Francesco De Rose ed il Cosenza. Come riportato nei giorni scorsi, la società rossoblu pensa di rendere più competitivo il settore di centrocampo con l’ingaggio di un calciatore di grande esperienza come De Rose che, tra l’altro, è cosentino di nascita ed ha già indossato la maglia del Cosenza in passato (oltre 150 presenze con i lupi agli inizi della carriera, ndr). Va trovata un’intesa sul piano economico per definire l’operazione. L’eventuale trasferimento in Calabria sarebbe gradito allo stesso ex calciatore di Cesena, contrattualmente legato al Catania fino a giugno del prossimo anno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ALOI: primi minuti sulle gambe, a Crotone prove generali in ottica campionato
Articolo successivo
MARTIC: “Sono pronto per Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web