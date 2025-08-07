MERCATO: D’Emilio sostiene il ritiro con il Gela Calcio

Attaccante centrale, all’occorrenza esterno offensivo. Il napoletano Federico D’Emilio, classe 2006, era stato prelevato dal Catania due anni fa dopo essersi messo in nostra con la scuola calcio “Montefusco Soccer” di Napoli, con la Paganese Under 16 Serie C e l’Under 17 dell’Udinese. Campania, Friuli e Sicilia le tappe del ragazzo, che ha proseguito il percorso di crescita nel settore giovanile rossazzurro facendo registrare anche quattro apparizioni in Prima Squadra nella stagione trascorsa. Adesso, come riportano i colleghi del Quotidiano di Gela, il ragazzo figura tra i calciatori aggregati per il ritiro del Gela Calcio allenato da Gaspare Cacciola, confermatissimo sulla panchina gelese dopo avere condotto il club in Serie D. Tra le fila del Gela, lo ricordiamo, milita anche l’ex attaccante del Catania Manuel Sarao, a cui è stata assegnata la fascia da capitano.

