MERCATO: dopo il provino col Catania, Papaserio si trasferisce alla Gelbison

Svincolatosi dal Sassuolo, qualche settimana fa ha sostenuto un periodo di prova a Norcia, sede del ritiro pre campionato del Catania. Dopo attente valutazioni dello staff tecnico la società rossazzurra, però, ha deciso di non tesserarlo. Il futuro del catanese Gabriele Papaserio è altrove, in Serie D. Lo ha ingaggiato la Gelbison, club del girone I. Esterno di centrocampo classe 2007 originario di Catania, nella scorsa stagione Papaserio ha disputato il campionato Under 18 con il Sassuolo collezionando 31 presenze e 2 reti, oltre a prendere parte al Torneo di Viareggio con 6 apparizioni.

