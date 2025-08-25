lunedì, 25 Agosto 2025
HomeCalcio CataneseMERCATO: dopo il provino col Catania, Papaserio si trasferisce alla Gelbison
Calcio CataneseCalciomercatoCatania NewsPrimo PianoSerie D

MERCATO: dopo il provino col Catania, Papaserio si trasferisce alla Gelbison

Redazione
By Redazione
0
375

Svincolatosi dal Sassuolo, qualche settimana fa ha sostenuto un periodo di prova a Norcia, sede del ritiro pre campionato del Catania. Dopo attente valutazioni dello staff tecnico la società rossazzurra, però, ha deciso di non tesserarlo. Il futuro del catanese Gabriele Papaserio è altrove, in Serie D. Lo ha ingaggiato la Gelbison, club del girone I. Esterno di centrocampo classe 2007 originario di Catania, nella scorsa stagione Papaserio ha disputato il campionato Under 18 con il Sassuolo collezionando 31 presenze e 2 reti, oltre a prendere parte al Torneo di Viareggio con 6 apparizioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA FOGGIANA: “Il Catania ‘scherza’ contro il Foggia, surclassato dalla corazzata etnea”
Articolo successivo
A MENTE FREDDA | Il buongiorno si vede dal mattino. Avanti con giudizio, tenendo il piede premuto sull’acceleratore
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web