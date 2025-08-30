MERCATO: Foggia, Tascone non convocato perchè ufficialmente in uscita

A Catania era assente formalmente per squalifica. In vista del prossimo impegno del Foggia contro il Sorrento allo “Zaccheria”, l’allenatore rossonero Delio Rossi ha sottolineato in sala stampa che il centrocampista Simone Tascone non è stato inserito nell’elenco delle convocazioni perchè “in procinto di trasferirsi altrove”. Il giocatore napoletano classe 1997 è, dunque, ufficialmente in uscita dal club pugliese. Tascone piace a più società di Serie C. Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore si era già mosso concretamente nella sessione invernale del calciomercato, ritenendolo un profilo valido, ma il Foggia decise di non privarsene. La scorsa settimana lo stesso Pastore ha avviato nuovi contatti con il giocatore. Chissà che la pista non torni di strettissima attualità.

