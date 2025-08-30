sabato, 30 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Foggia, Tascone non convocato perchè ufficialmente in uscita
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Foggia, Tascone non convocato perchè ufficialmente in uscita

Redazione
By Redazione
0
718

A Catania era assente formalmente per squalifica. In vista del prossimo impegno del Foggia contro il Sorrento allo “Zaccheria”, l’allenatore rossonero Delio Rossi ha sottolineato in sala stampa che il centrocampista Simone Tascone non è stato inserito nell’elenco delle convocazioni perchè “in procinto di trasferirsi altrove”. Il giocatore napoletano classe 1997 è, dunque, ufficialmente in uscita dal club pugliese. Tascone piace a più società di Serie C. Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore si era già mosso concretamente nella sessione invernale del calciomercato, ritenendolo un profilo valido, ma il Foggia decise di non privarsene. La scorsa settimana lo stesso Pastore ha avviato nuovi contatti con il giocatore. Chissà che la pista non torni di strettissima attualità.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Restiamo competitivi anche senza Caturano”
Articolo successivo
UFFICIALE: D’Andrea ceduto al Pineto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro la Cavese

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Simonetta Lamberti" contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

CATURANO: torna la “18” sulle spalle dopo il felice ricordo della B conquistata a Lecce

VERSO CAVESE-CATANIA: sfida al “Lamberti”, ricordi da ex per Pastore

MERCATO: Silvestri-Triestina, accelerata nelle prossime ore?

MERCATO: vicino al Catania a gennaio, Pagliai trova l’accordo con l’Ascoli

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web