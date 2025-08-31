domenica, 31 Agosto 2025
MERCATO: Frascatore, inserimento del Catania

foto La Gazzetta del Sud

Sorpasso Catania per il difensore Paolo Frascatore. Il centrale ex Sassuolo e Cesena, all’occorrenza arruolabile anche come esterno sinistro, era da settimane in parola con il Crotone ma la trattativa non si è sbloccata, così i rossazzurri di mister Domenico Toscano si sono inseriti nella corsa al calciatore. E’ quanto assicurano da Avellino i colleghi di sportchannel214.it. Nei giorni scorsi il Catania aveva fatto un tentativo per Mirko Miceli del Monopoli, ma attenzione alla pista che porta al difensore romano classe 1992 contrattualmente legato all’Avellino fino a giugno 2026.

