MERCATO: fresco di risoluzione, Montalto incerto tra la C e la D

Nei giorni scorsi il Catania ha risolto il contratto che lo legava al Catania. Adriano Montalto è, dunque, libero da vincoli adesso. La Reggina è uno dei club principalmente interessati ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive dell’esperta punta siciliana. L’ipotesi di fare ritorno a Reggio Calabria stuzzica Montalto nonostante la militanza amaranto in Serie D, tuttavia il giocatore sta ricevendo richieste anche da società di C. Nello specifico, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, si tratta di Ascoli e Foggia.

