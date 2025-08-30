sabato, 30 Agosto 2025
HomeCalcio CataneseMERCATO: Frisenna, rinnovo e prestito al Siracusa
Calcio CataneseCalcio SicilianoCalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: Frisenna, rinnovo e prestito al Siracusa

Redazione
By Redazione
0
630
foto Catania FC

Emergono ulteriori dettagli sulla trattativa in dirittura d’arrivo per il passaggio di Giulio Frisenna dal Catania al Siracusa. Il centrocampista catanese, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, si trasferirà al club aretuseo con la formula del prestito. Prima di dare il via libera all’operazione, Frisenna prolungherà il contratto che lo lega attualmente al Catania per altri due anni. Il nuovo accordo scadrà l’anno successivo, dunque con validità fino al 30 giugno 2028. Dopo la recentissima cessione di Filippo D’Andrea al Pineto, Catania che continua ad essere attivo sul mercato in uscita.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro la Cavese
Articolo successivo
CAVESE-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Jimenez vince il ballottaggio con D’Ausilio
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web