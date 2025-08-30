MERCATO: Frisenna, rinnovo e prestito al Siracusa

Emergono ulteriori dettagli sulla trattativa in dirittura d’arrivo per il passaggio di Giulio Frisenna dal Catania al Siracusa. Il centrocampista catanese, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, si trasferirà al club aretuseo con la formula del prestito. Prima di dare il via libera all’operazione, Frisenna prolungherà il contratto che lo lega attualmente al Catania per altri due anni. Il nuovo accordo scadrà l’anno successivo, dunque con validità fino al 30 giugno 2028. Dopo la recentissima cessione di Filippo D’Andrea al Pineto, Catania che continua ad essere attivo sul mercato in uscita.
