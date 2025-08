MERCATO: Ierardi, opzione per il rinnovo in caso di promozione

Nuova esperienza per Mario Ierardi con la maglia del Catania. Il difensore classe 1998 è stato riconfermato dalla società rossazzurra con il benestare, in primis, dell’allenatore Domenico Toscano. Nella stagione trascorsa, all’apertura della finestra invernale del calciomercato, era emersa l’ipotesi di un suo trasferimento altrove. Ierardi, invece, è rimasto in Sicilia dopo una prima parte di campionato un pò così e le sue prestazioni hanno fatto registrare una crescita costante ed importante nel girone di ritorno. Adesso riparte con rinnovato entusiasmo, determinato a dare il proprio contributo per portare più in alto possibile il Catania. In caso di promozione si andrebbe a concretizzare l’esercizio dell’opzione per il rinnovo di un anno del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026. Ierardi, finora, ha collezionato 28 presenze in rappresentanza dei colori rossazzurri con 2 reti all’attivo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***